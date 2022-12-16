ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kadıköy Evlendirme Dairesi yanındaki 100 m² alanlı fotoğraf ve video dükkanı-çekim işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 29.12.2022 Perşembe günü saat 14.00’da ihale yoluyla kiraya verilecek.

İhaleye katılacakların 28.12.2022 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

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