İmza kampanyasında konuşan Turan Yolu Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Batum, yurdun birçok ilinde büyük meydanların olduğunu ve bu meydanların hemen hepsinde Atatürk Anıtı bulunduğunu belirtti.

Çorumluların Çanakkale’de 1333, Kurtuluş Savaşı’nda 526 şehit verdiğini hatırlatan Batum, Kadeş Barış Meydanı’nda Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir anıtı olması için Turan Yolu Dayanışma Derneği olarak Valilik onaylı imza kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Kampanya kapsamında açıklama yapan Dernek Başkanı Batum, “Sayın Çorum Belediyesi yetkilileri, bu isteğimiz karşısında maddi imkanınız el vermiyor, paramız yok diyorsanız, Turan Yolu Dayanışma Derneği olarak kamuoyunu bilgilendirip, Çorum halkının desteğini alarak, böyle bir anıtın yapımını üstlenmek istiyoruz” dedi.

Yapılan imza kampanyası ilk dakikalardan büyük ilgi gördü. Kampanyanın ilgi görmesinden memnun olan Dernek Başkanı Batum konuşmasının devamında ise, “İlimizde yer alan tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Samet YILMAZ)

