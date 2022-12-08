Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, önceki gün, deplasmanda Düzcespor’a 3-1 yenildikleri maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, öne geçmelerine rağmen sonrasında kaçırdıkları pozisyonların kırılganlığa ve konsantrasyon kaybına neden olduğunu ifade ederken, bunun neticesinde sahadan puansız ayrıldıklarını söyledi.

Artık Isparta maçına odaklandıklarını kaydeden Tahsin Tam’ın açıklaması şöyle: “Maça iyi başladık. Kontrollü oynayarak, rakibe pozisyon vermemeye çalıştık. Güzel bir hücumla golü bulduk.

1-0’dan sonra etkili ataklar yaptık ve net pozisyonlar bulduk. Kaçırdığımız bu net pozisyonlar kırılganlığa ve konsantrasyon kaybına sebep oldu. Rakibe net gol fırsatı ve organize ataklar yapma şansı vermedik. Ancak, basit hatalar sonucu çok kolay bir gol yedik ve rakibi oyuna dahil etti. Oyunun devamında, bir gol fırsatı daha verdik ve devreye 2-1 yenik girdik.

İkinci yarıda, yine net pozisyonlar bulmamıza rağmen beraberliği yakalayamadık. Kaçırdığımız pozisyonlar oyundan düşmemize sebep oldu. Süre ilerledikçe riskler almamız gerekiyordu. Bunun sonucunda üçüncü golü yedik.

Bizim adımıza kötü bir gün oldu. Ancak toparlanarak, Pazar günü oynayacağımız Isparta maçına odaklanıp, galip gelmek istiyoruz.

Deplasmanda bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.”

(Hüseyin AŞKIN)

