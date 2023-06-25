Sanayi Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sanayi Bakan Yardımcısı olarak atanan kıymetli yol arkadaşlarımız Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu’ya başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin. Milli Teknoloji Hamlesi takımımızla yola koyulduk. Bakan Yardımcılarımızla birlikte Tam Bağımsız Türkiye için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN VE KACIR’A TEŞEKKÜR ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atanan Çorumlu hemşehrimiz Zekeriya Çoştu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kacır’a teşekkür etti. Çoştu, “Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı vazifesini tensip buyurdukları için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibinde yer almaktan şeref duyduğum Sayın Bakanımıza itimatları için şükranlarımı arz ediyorum. Milli Teknoloji Hamlesi için samimiyet ve gayretle çalışacağız.” dedi.

GÖREV DAĞILIMI

Diğer taraftan Bakan Yardımlarının görev ve sorumlu oldukları birimler netleşti. Hemşehrimiz Zekeriya Çoştu’ya; Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü ve KOSGEB bağlandı.

ZEKERİYA ÇOŞTU KİMDİR?

Çorumlu hemşehrimiz Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, 1985 yılında Çorum’da doğdu. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Mezuniyeti sonrasında, Türk Hava Yollarında Anadolujet markasının gelir yönetimi, üretim planlama, pazarlama ve operasyon birimlerinde yöneticilik görevleri üstlendi. Ticari ve kurumsal strateji planlama süreçleri ile yurtiçinde ve yurtdışında stratejik işbirliği projelerinde yer aldı. Türk Hava Yollarında geçirdiği on yılın ardından, TRT’de kurumsal strateji danışmanlığı görevinde bulundu.

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Proje Yönetim Ofisi Direktörü olarak görevlendirildi. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknoloji ekosisteminin geliştirilmesine yönelik süreç ve projelerde yer aldı. Zekeriya Çoştu, 5 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü vazifesini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

