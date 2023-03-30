Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce il merkezi ve Sungurlu ilçesinde 7-28 Mart 2023 tarihleri arasında 8 ayrı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 2 adet suç unsuru senet, 2 adet suç unsuru çek, 2 adet sahte 100 Amerikan Doları, 1 adet sahte 1 Amerikan Doları, 1 adet sahte para kontrol kalemi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 99.800 dal kaçak makaron sigara, 39,5 kg kaçak kıyılmış tütün, 836 litre kaçak içki, 25 şişe kaçak içki, 28 adet kaçak elektronik sigara likidi, 11 adet kaçak elektronik sigara, 2 adet sigara basma makinesi ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

(Haber Merkezi)

