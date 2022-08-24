Baraj havzasında kaçak yapılaşmayı önlemeye ve su kaynaklarını korumaya yönelik kararlı bir tavır sergileyen Çorum Belediyesi, yıkım çalışmalarına devam ediyor. Nisan ayından bu yana bölgede yıkım kararı çıkan 11 kaçak yapıdan 8’i Çorum Belediyesi ekiplerince, 3’ü ise yapı malikleri tarafından yıkıldı. Bölgede ayrıca ihtar üzerine 5 yapı da sahipleri tarafından yıkıldı. Böylece şu ana kadar Çorum Barajı su havzasında yer alan kaçak yapılardan 16’sının yıkımı gerçekleşmiş oldu.

Çorum Belediyesi, yasal mevzuat ve hukuk çerçevesinde gerek Çorum Barajı bölgesinde, gerekse şehrin diğer bölgelerinde kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğini duyurdu.

(Haber Merkezi)

