Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İl merkezinde iki şahsın sahte bandrollü makaron sigara sattığı bilgisine ulaştılar. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsıların aracında yapılan aramada çeşitli markalarda 60 bin adet gümrük kaçağı makaron sigara ile 42 Kilogram kaçak, sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirdiler.

Bandrolsüz kaçak makaron sigaralar ile kıyılmış tütüne el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı kanun maddesinden adli işlem başlattı.