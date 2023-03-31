Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonu kapsamında Yozgat, Konya, Tokat ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli personel ile Çorum Jandarma Çevre ve Koruma Birimi’nde görevli personelin katılımıyla akarsu ve göletlerde üç günlük denetim yapıldığını bildirdi.

Obruk Baraj Gölü, Ambarcı Baraj Göleti ve Bayat Sağbazar Baraj Göleti içerisinde 44 noktada denetim gerçekleştirildiğini kaydeden Kolabaş, “Yapılan denetimler sonucunda 11 bin metre uzunlukta sahipsiz ağ ile 4 bin metre paraketeye el konuldu. Ayrıca ticari amaçla yapılan avcılıkta zaman yasağına uymayan bir balıkçıya da 16.561 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan kontrol ve denetim çalışmaları ile canlı olan balıklar suya bırakılmıştır.

İlimizde sazangiller ve yayın balığının üreme ve yumurtlama döneminde olmasından dolayı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve ilgili tebliğler çerçevesinde 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında her türlü ticari avcılık tamamen yasaklanmıştır. Yasadışı avcılık faaliyetlerine ilişkin denetimlerimiz devam edecektir, avcılarımızın kanun, yönetmelik ve tebliğe uymalarını istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)