Erken teşhisin hayat kurtardığına işaret eden KA-DER Başkanı Bekir Şahin, bugün saat 13.30’da Pirbaba Parkı’ndan başlayıp, Saat Kulesi’nde sona erecek yürüyüşe tüm Çorum halkını davet etti.

1-31 Ekim tarihleri arasında meme kanserine dikkat çeken etkinlikler düzenlediklerini açıklayan Şahin, “Kimse bana olmaz deyip kenara çekilmemeli. Erken teşhisin hayat kurtardığını, geç kalınmaması gerektiğini ne kadar yaygınlaştırırsak, meme kanserinin de önüne geçmiş oluruz. Düzenlediğimiz yürüyüş. Sıradan bir etkinlik değil, hayat kurtarma yollarını birbirimize hatırlattığımız kıymetli bir etkinliktir. Ne kadar çok olursak, o kadar çok etki sağlarız inancıyla yola çıktığımız bu çabamızda, toplumun tüm kesimlerini yürüyüşümüze davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün mobil kanser tarama aracı için açılış töreni yapılacak. Meme Kanseri Farkındalık etkinlikleri kapsamında bugün saat 13.30’da yapılacak yürüyüşün ardından Hürriyet Meydanı’nda İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum İl Özel İdaresi işbirliği ile ilimize alınan Mobil kanser tarama aracının açılış töreninin yapılacağı ve tüm Çorumluların törene davet edildiği belirtildi. (Volkan SINAYUÇ)

