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Okul sporları takviminde yer alan Liseli Gençler Judo Grup Birinciliği Kastamonu'da yapıldı. Çorumlu judoculardan dördü derece yaptı.

Çorum'u 13 sporcu temsil ederken, erkekler 90 kiloda Spor Lisesi öğrencisi Oğulcan Koçboğa finalde yenilerek ikinci oldu. Yine erkekler 50 kiloda mücadele eden Sınav Lisesi öğrencisi Abdulkadir Dinçer ve 73 kiloda mücadele eden Spor Lisesi öğrencisi Fatih Tanur Coşkun üçüncülüğü elde ettiler.

Kadınlar +70 kiloda Çorum'u temsil eden Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Eylül Özdemir de üçüncü oldu.

Dereceye giren judocular, 12-13 Ocak tarihlerinde Ordu'da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazandılar.