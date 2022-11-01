Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ferhat Yıldız, ASKF Başkan Yardımcısı Necat Yazıcı ve Spor Eğitim Uzmanı Mehmet Köse de katıldı. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’ndan yapılan antrenmanda sporcularla sohbet eden Ferhat Arıcı, tatlı ikramında bulunarak, başarı dileklerinde bulundu. ASKF olarak tüm spor branşlarını önemsediklerini ve kurumun bilinirliğini artırmak amacıyla bu tür ziyaretlere devam edeceklerini kaydeden Ferhat Arıcı, Çorum’u bir spor kenti haline getirme yolunda çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden judo antrenörü Hakan Taştan, Ferhat Arıcı’ya Judo Federasyonu rozetini taktı.

(Ömür SOYTEMİZ)

