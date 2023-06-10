Antrenör Hakan Taştan nezaretinde mücadele eden Çorumlu judoculardan yıldız kızlar 48 kiloda Melek Nur Köroğlu ile yıldız erkekler 46 kiloda Eren Tosun ikinci oldular.

Yıldız kızlarda, 44 kiloda Sinem Tümer, 52 kiloda Nazlı Hilal Coşkun ve +63 kiloda Şuğra Şükriye Özdemir üçüncü olup bronz madalya kazandılar.

Yıldız erkeklerde de, 42 kiloda Miraç Şevik ve 60 kiloda Yiğit Alp Atahan üçüncülüğü elde ettiler.

Takımlar sıralamasında ise, Çorum’un kız takımı 18 puanla beşinci, erkek takımı da 14 puanla altıncı olup, Temmuz ayında Bolu’da yapılacak olan ANALİG Yarı Final Grubunda mücadele etme hakkı kazandı.