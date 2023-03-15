Judo Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Şampiyonası Kocaeli’de yapıldı. Çorum Belediye Spor Kulübü judocusu İbrahim Melih Şahin, bronz madalya kazandı.

56 ilden 347’si kadın, 779 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye şampiyonasında, erkekler 81 kiloda mindere çıkan İbrahim Melih Şahin, madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu ve koleksiyonuna bir bronz madalya daha kattı.

2022 yılı Mart ayında, Ordu’da düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda da üçüncü olan İbrahim Melih Şahin, yine 2022 yılı Ekim ayının ilk haftasında, Karadağ’da gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası’nda da yine üçüncü olup bronz madalya kazanmıştı.

MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILACAK

Şahin’in, Kocaeli’deki Türkiye şampiyonasında üçüncü olarak milli takım kampına katılmaya hak kazandığını belirten Çorum Belediye Spor Kulübü Judo Antrenörü Savaş Taştan, milli takıma bir sporcu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şahin’in Nisan ayının ilk haftasında Genç Milli Takım kampına katılacağını açıklayan Taştan, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’a teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

