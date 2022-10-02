Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Çorumlu judocu İbrahim Melih Şahin, bronz madalya kazandı.

1-2 Ekim tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan Türk judocular, 4 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük madalyası kazandı. Erkekler 81 kiloda Türkiye’yi temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocusu İbrahim Melih Şahin, bronz madalya müsabakasını kazanarak, Balkan üçüncülüğünü elde etti.

Öte yandan, 2 gün süren şampiyonada, yine Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörlerinden Savaş Taştan da Milli Takım’da antrenör olarak görev aldı.

(Hüseyin AŞKIN)

