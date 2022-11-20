Karakeçili Mahallesi Karakeçili 5. Sokak No: 1 adresinde (Halk Otobüsleri Ana Durağı yanı) bulunan Jasmine Güzellik’in açılışına AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kahveci ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Dikici ve Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Çorum’da 11 yıldır estetisyen olarak çalıştığını belirterek 15 Temmuz darbe girişimi yerine ilk işyerinin açılış törenini yapamadığını hatırlatan Jasmine Güzellik Merkezi sahibi Banu Köklen; 7.’nci yılına giren merkezin yeni yerinde yenilenen yüzüyle tüm Çorumlulara hizmet vereceğini kaydetti.

Aradan geçen 7 yıl içinde Çorum’da buz lazer, soğuk lipoliz gibi bir çok ilki kazandırdıklarını hatırlatan Köklen; “Bölgesel incelme, kırışıklık tedavisi, Buz Lazer Epilasyon, cilt bakımı, dövme silme, selülit tedavisi, cilt bakımı, ben tedavisi, G5, dermapen, microblading, plazma pen gibi bütün işlemlerde açılışa özel yüzde 50'ye varan indirimlerle mutluluğumuzu tüm hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Bizleri kırmayıp açılışımıza katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın da “İşinize sahip çıkıp, işyerinizi erken saatlerde açın” öğüdünde bulunarak hayırlı olsun dileklerini ilettiği açılışta daha sonra dua yapılarak kurdela kesildi. Renkli görüntülere sahne olan canlı müzikle davetlilerin eğlendiği açılış ikramlarla son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

