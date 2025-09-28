Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul servis aracı şoförleri ve okul idarecilerine yönelik trafik güvenliği eğitim semineri düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından verilen eğitimde, Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Seminere, servis şoförleri, Milli Eğitim personeli ve okul idarecilerinden oluşan 208 kişi katıldı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, öğrenci güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen bu tür seminer ve bilgilendirme faaliyetlerinin, Eylül ve Ekim ayları boyunca tüm ilçelerde de devam edeceği kaydedildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ