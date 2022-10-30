Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde il merkezinde bir ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 952 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabancaya ait şarjör ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alan 2 kişi, haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.