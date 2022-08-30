Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kadeş Barış Meydanı’nda kullandığı malzeme ve teçhizatlardan oluşan bir stant açtı. Oluşturulan sergide ateşli silahlardan olay yeri inceleme malzemelerine kadar birçok cihaz ve sistem sergilendi. Sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan stantlarda sergilenen askeri malzemeleri tek tek inceleyen Çorumlular, aynı zamanda askeri personelden teçhizatlar hakkında bilgi aldı. İl Jandarma Komutanlığı’na ait motosiklete binen minikler ise neşeli dakikalar yaşarken serginin en dikkat çekeni “Tılsım” isimli narkotik köpeği oldu.

Çorum Belediyesi bando takımı da sergi boyunca vatandaşlara konser verdi.

(Haber Merkezi)

