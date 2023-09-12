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Jandarma tarafından yapılan açıklamaya göre, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 68 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs Çorum merkezde bulunan metruk bir binada gizlendiği yerde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 20 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Alaca’daki bir köyde, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit” suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Çorum merkezde çalıştığı iş yerinde, “Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma” suçundan 12 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Çorum’da bir köyde ve “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ise Laçin’e bağlı köyde bulunan bağ evinde yakalandı.



Söz konusu şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarla ilgili jandarma tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik önleyici tedbirlere ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirmesi, olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” denildi.