ilçeye bağlı Şeyh köyünde traktörleri ile birlikte köy meydanında toplanan çiftçilere, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, traktör kazalarını önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile bu tedbirler çerçevesinde traktörlerin trafikte görünürlüğünü arttıran reflektör ve sürücülerin devrilen traktörün altında kalmasını engelleyen ROPS (Koruma Çerçevesi) demirinin önemi anlatıldı. Eğitimin ardından traktör sürücülerine üçgen reflektör ve broşürler dağıtıldı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, “İl Jandarma Komutanlığı olarak amacımız; ilimizde meydana gelen trafik kazalarının önemli bir kısmını oluşturan traktör kazalarını en aza indirerek kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek. Bu amaçla; trafik denetimleri ile birlikte çiftçilerimizde farkındalık oluşturacak bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.