Okullara yapılan ziyaretler esnasında Jandarma İz Takip Köpeği “Yazıt” ve Jandarma Bomba Arama Köpeği “Yaban” tarafından yapılan gösteriler çocukların büyük ilgisini çekerken, çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitapları hediye edildi ve devamında “Tim Jandarma” çizgi filmi izlendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Geleceğimizi teminatı olan çocukların eğitim ve öğretim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri için eğitim ve farkındalık faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir. Çocuklara eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.