İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığında  istihdam edilmek üzere 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.
Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılabilecek.
İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Başvurular, 17 Nisan 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.
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