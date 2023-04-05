ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığında istihdam edilmek üzere 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılabilecek.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurular, 17 Nisan 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

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