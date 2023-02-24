Jandarma Genel Komutanlığı depremin ardından afetin yaşandığı 10 kentte 30 general, 3 komando tugayı, 31 özel harekat taburu, 68 asayiş komando bölüğü, 18 JAK timi, 20 JÖAK timi, 41 arama kurtarma köpeği, 16 kadavra köpek unsuru, 211 kadın astsubay, 5 bin 588 güvenlik korucusu, 4 bin 89 asayiş aracı, 2 JİKU, 2 JİHA, 2 mobil harekat merkezi, 212 asayiş timi, 34 helikopter ve 73 yeraltı görüntüleme cihazı bölgede hizmet veriyor. HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) timleri de hayvanların karnını doyurup su veriyor.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile beraberindeki heyet de depremin zarar verdiği 10 kente yönelik inceleme ve yardım gezisi düzenledi. Orgeneral Çetin ve beraberindekiler önceki gün de Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin koordinatör olarak görev yaptığı Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’ne geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş merkezin ardından geldiği Afşin’de AFAD Başkanlığı tarafından oluşturulan çadır kenti ziyaret etti. Vali Çiftçi’nin eşlik ettiği heyet adına vatandaşlarla görüşerek dertlerini dinleyen Orgeneral Çetin, afetzedelere yemek dağıtımına da katıldı.

“Jandarma her zaman milletinin yanında, yakınında ve hizmetindedir” diye konuşarak bölgedeki yardım faaliyetleri hakkında Vali Çiftçi’den bilgi alan Orgeneral Çetin diğer illerdeki çalışmaları yerinde koordine etmek için kentten ayrıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Belediye yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyarette devlet ve milletin elbirliği ile bugünleri de atlatacağını kaydeden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, bölgede kurum olarak yapılan çalışmalarla ilgili de askeri yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Afetzedelerin sorun ve taleplerini de dinleyen Orgeneral Çetin çocuklara oyuncak dağıtımında da bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)

