Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu faaliyette vatandaşlara şiddetin tanımı ve çeşitleri, doğurduğu sonuçlar, çocuklar üzerindeki etkileri ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi hususunda KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasının önemi anlatılırken, elektronik kelepçe uygulamasından bahsedilerek broşür dağıtımı yapıldı.

“Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur” adı altında afiş asılarak, şiddet veya şiddet tehdidinin önlenmesi amacıyla Jandarma’nın 7/24 görevde olduğu vatandaşlara hatırlatıldı. (Haber Merkezi)