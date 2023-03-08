Özellikle kış aylarında mevsim şartlarına bağlı olarak, yağışlı havalarda, tehlikeli virajların bulunduğu Kırkdilim mevkiinde sürücülerin araçlarının hızını yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre azaltmalarını sağlamak maksadıyla, seyir ve sabit denetimlerin yanı sıra Drone ile emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve hatalı sollama gibi kural ihlallerine yönelik denetimler yapılırken, hızdan kaynaklı kazaların artış gösterdiği bölgelerde ise gece/gündüz yeni ve yerli hız tespit cihazları ile hız kontrolleri (Radar) yapılıyor.

Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, “Denetimlerde, durdurulan sürücü ve yolcularımıza meydana gelebilecek kazalarda; araç içinden fırlamamızı engelleyen, baş ve göğüs gibi hassas organlarımızın bir yere çarpmasını önleyen, bizi hayata bağlayan emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak, broşürler dağıtılmaktadır.

Trafik Jandarması Timlerince, tüm yol kullanıcılarının can ve mal güvenliklerinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla bu tür denetimlerin sayısı arttırılarak devam edilecektir” denildi. (Haber Merkezi)