Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Kargı ilçesinde bulunan Şehit Hasan Bahçevan İlkokul ve Ortaokulu öğrencileriyle birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Gerçekleştirilen faaliyette öğrencilerle Atatürk’ün hayatı, Atatürk sevgisi konularında sohbet edilirken, öğrencilere “Tim Jandarma Çizgi Filmi” izletildi. Ayrıca “Türk Bayrağı, Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı” dağıtımı yapılarak Jandarmanın tanıtımı da yapıldı.

(Haber Merkezi)

