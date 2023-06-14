Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilk kutlama programı Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı’na İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay İlhan Uzunoğlu tarafından çelenk sunulurken, daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay İlhan Uzunoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Jandarma Teşkilatı’nın ülkemizin güvenliği için önemine değinen Vali Çiftçi, Uzunoğlu’nun şansında tüm teşkilat mensuplarını kutladı.

Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşundan bugüne kadar yüce Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazandığını dile getiren Uzunoğlu; “Çorum İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Jandarma Teşkilatının 184’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatı’nın fedakâr personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz” dedi.