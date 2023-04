ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa'da bulunan 84 Vakıf taşınmazını, Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesine göre, 27 Eylül 2022 Salı günü hizmet binasında düzenlenecek ihalede, 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü kiraya verecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin istenilen evrakları en geç 26 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar İhale Bürosu'na teslim etmeleri gerekmektedir. İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilmektedir. Taşınmazda yapılacak her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması gibi hususlar kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi vermesi gerekmektedir.

İş yeri, mesken ve arsa vasıflı taşınmazların kira bedelleri her ay peşin olarak tahsil edilir. Tarım arazisi (tarla, zeytinlik vs.) vasıflı taşınmazların ise kira bedelleri sözleşme anında ilk taksit peşin olmak üzere yıllık 3 eşit taksitte tahsil edilir. Vakıf Taşınmazları Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Kiralama Servisinden ve İdare'nin internet sitesinden temin edilebilir, incelenebilir.

