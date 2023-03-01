Yurtdışı ile birlikte Tuzla Tersanesi, Türk Petrol gibi çeşitli firmalarda yaklaşık 30 yıl çalıştıktan sonra kızı Rabia ile birlikte Çorum Sanayi Sitesi’nde salça makineleri imalatına başlayan Ahmet Bilgin, “Bilgin Salça Makinaları” markasını tanıtma adına İzmir’deki Uluslararası Tarım Fuarı’na katıldı.

Sektöründü Türkiye’de 4’üncü, Çorum’da tek firma olduklarını vurgulayan Bilgin fuarda hem firmalarının ürünlerini hem de ilimizi tanıtma imkanı bulduklarını kaydetti. Fuara katılan 750 firma arasından tek Çorum markası olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Bilgin, ürettikleri makinaları yurtdışına tanıtma adına da önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Düzenlenen fuarın oldukça verimli geçtiğini ve deneyim kazandıkları belirten Bilgin, ürettikleri makinenin saatte 350 kilogram domates ile birlikte kapya biber ve kuşburnu çekimi yapabildiğini de sözlerine ekledi.



(Volkan SINAYUÇ)

