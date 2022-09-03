ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan İzmir İli Gürültü Eylem Planını kamuoyuyla paylaştı.

Planın en önemli noktalarını özetleyen ilan metninde, öncelikle gürültü kaynaklarına göre sorunlu alanlar tespit edilerek eylem senaryoları ortaya konulduğu ve buna göre kentte en sorunlu gürültü kaynağının karayolu olduğu açıklandı.

Açıklamada, Karayolu Kaynaklı Gürültü Yönetim Alanları ile ilgili olarak, "Belirlenen GYAA ve buna bağlı olarak 59 Adet GYA alanı olduğu anlaşılmıştır. GYA'lardan geçen 46 adet karayolu olduğu tespit edilmiştir. Karayolu gürültüsünün azaltımı ile ilgili olarak İzmir ilinde belirlenen 13 GYA'da gürültü perdesi modellemesi yapılmıştır​" denildi.

Demiryolu Kaynaklı Gürültü Yönetimi Aday Alanları konusunda ise "6 adet gürültü yönetim aday alanı (GYAA) belirlenmiş olup, tüm alan GYA olarak ele alınmıştır. Belirlenen 6 adet GYA alanlarını gürültü yönünden etkileyen 1 adet demiryolu olduğu tespit edilmiştir​" açıklamasına yer verildi.

İzmir Stratejik Gürültü Haritası sonuçlarına göre hazırlanan İzmir Gürültü Eylem Planı Taslağına, www.izmir.bel.tr adresinde yer alan Hizmetler/Çevre ve İmar Hizmetleri /İzmir Gürültü Eylem Planı bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

