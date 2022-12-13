Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli destinasyonlarından çok sayıda katılımcı firmayı ve turizm profesyonelini Türkiye’nin en yeni ve en modern fuar kompleksi Fuarizmir’de ağırlayan turizm fuarına, Çorum’dan da katılım sağlanarak tanıtım standı açıldı.

Çorum’un tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tanıtmak ve turizm sektörü temsilcileriyle buluşmak amacıyla Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi fuara katılım sağladı.

A holü D108 numaralı alanda açılan standı ziyaret edenlere tanıtım broşürü, harita, tanıtım filmi, boyama kitabı gibi materyaller dağıtıldı ve sıcak leblebi ikramı yapıldı.

(Haber Merkezi)

