T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 16. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini ağırlamaya, uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri yeniden buluşturmaya hazırlanıyor.

İzmir’de 8-10 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Çorum Belediyesi de yerini alacak. Çorum standında ilimizin tanıtımı yapılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

