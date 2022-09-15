DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, ayçiçeği üreticilerinin sıkıntıları ile ilgili yazılı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin, 13.09.2022 tarihinde ayçiçek taban alım fiyatına yönelik yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı. TMO’nun faaliyet alanına girmediği için hükümet tarafından ayçiçek alım fiyatı açıklanmazken Kirişçi, ayçiçek alım fiyatını 12 TL üzerinden devam ettireceklerini söyledi.

Ancak Kirişçi’nin alımların hangi kurum üzerinden yapılacağına dair bir açıklama yapmaması Bakanlığın ayçiçeği konusundaki samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.

Sayın Bakan’ın açıklaması üzerine mahsullerini satmak için Çorum Ticaret Borsası önüne gelen çiftçi büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaştı.

Bakan Kirişçi’nin ayçiçeği alım fiyatını 12 lira olarak açıklamış olmasına rağmen 7-8 liradan alınmak istendi. Ancak maliyet analizleri yapıldığı takdirde ayçiçenin üretici maliyetinin 15 TL olduğu aşikârdır.

Tarım konusunda yanlış politikalar izlenmesi sonucunda çiftçimiz mağdur bırakılmıştır.

Bugün bunu bir kez daha gördük ki Çorum Ticaret Borsası önünde eyleme başlayan, Valilik önüne doğru traktörleri ile hareket eden ve Emniyet mensuplarının da hoşgörüsü ile Ticaret Borsası önünde eylemlerine devam eden çiftçimizin yanında iktidar partisi mensuplarından, hiç kimse çiftçimizin sesine kulak vermek için eylem yerine gelmediler.

Eylemin başından sonuna kadar haklı olan çiftçimizin yanında Deva Partisi Çorum İl Başkanı olarak bizzat bulunarak onların haklı mücadelelerinde desteklerimizi esirgemeyeceğizi gösterdik, mağduriyete yol açan konuyu ilimiz iktidar parti yetkilerine aktararak çiftçimize destek talebinde bulunduk.

Fakat Devletin en yetkili birimlerinden Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, eylemin gerçekleştiği saatte ilimizde olmasına rağmen çiftçinin derdine derman olma ve çiftçinin sorunlarını dinlemek yerine kahvaltı yapmakla meşgul oldu.

‘Köylü milletin efendisidir’ diyen bir liderden ‘beğenmiyorsan üretme’ diyen bir lider ve devlet anlayışına geldik. Bugün Çorum’da yapılan eylem, ayçiçeği üreticisi ile ayçiçeği alan esnafı karşı karşıya getirmiş ve tamamen iktidarın yanlış politikaları sonucunda meydana gelmiştir.” (Haber Merkezi)

