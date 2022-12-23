Çorum’un sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin politikalar oluşturmak ve bu çerçevede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’na İlçe Kaymakamları ile Çorum Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kızılay Derneği Çorum Şubesi yetkilileri katıldı.

Toplantıda 2022 yılı değerlendirmesi yapılarak, 2023 yılı için planlanan çalışmalar görüşüldü.

(Volkan SINAYUÇ)

