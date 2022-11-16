İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımları ile tanınan Hayrat Yardım Derneği tarafından Üçtutlar Mahallesi’nde açılan İyilik Kapısı’nın açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İyilik Kapısı Çorum Temsilcisi Raif Korkmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Raif Korkmaz, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine kucak açmak için faaliyet göstereceklerini belirterek açılışa katılan Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın da ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi, ev eşyası ve oyuncak gibi malzeme desteği sunacak İyilik Kapısı projesinin birlik beraberliğe katkı sağlayacağını vurguladı.

(Haber Merkezi)

