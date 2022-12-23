İYİ Parti olarak kongre sürecinde olduklarını kaydeden İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, parti adına yapılacak açıklamaların kim tarafından yapılacağının önceden karar verildiğini ancak parti logosu kullanılarak gerçek dışı paylaşımlara anlam veremediklerini dile getirdi.

Partiye bir katılım olsa kendilerinin ya da merkez ilçe başkanlığı tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Bekir Özsaçmacı, amaçlananın ne olduğunu sordu? Bekir Özsaçmacı, partiye toplu katılımların olduğu takdirde kendilerinin duyuracaklarını da sözlerine etkledi.

(Haber Merkezi)

