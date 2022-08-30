İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Başkan Yardımcısı GİK Üyesi Burhanettin Kocamaz, Başkan Yardımcısı Mete Koca, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve partililer, Sungurlu İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Parti yöneticileri, Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu ile bir süre sohbet ederek parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçe teşkilatı ile görüşen Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, partinin iktidara hazır olduğunu dile getirerek, “Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyor, vatandaşa ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemizde yaşanan sorunları çözebilecek tek adres İYİ Parti’dir. Çünkü Türkiye’nin en donanımlı ve liyakatli kadrolarına sahip partisi İYİ Parti’dir. Bundan dolayı, milletimizin partimize göstermiş olduğu teveccüh her geçen gün artmaktadır. Bu umutsuzluk ortamında, İYİ Parti ve Liderimiz Meral Akşener milletimizin umudu haline gelmiştir. İktidarın alternatifi İYİ Partimizdir. Bugün iktidarın en büyük alternatifi olduğumuzu iddia etmek abartı değildir, sokaklarda ve caddelerde gördüğümüz bir gerçektir. Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle ilk seçimlerde birinci parti olacağımıza inanıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

