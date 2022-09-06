Millet İttifakı'nın tek amacının daha güzel bir Türkiye olduğunu kaydeden Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner; “Aksine hareket edenlere gereken cevap verilmelidir” dedi.

Başkan Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Liderimiz Sayın Meral Akşener, 'HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak konumlandırıyoruz' demiştir. Üzerine konuşulacak laf kalmamıştır. Gürsel Tekin kendi adına kime ne veriyorsa versin, İYİ Parti'mizin olduğu hiç bir oluşumda HDP ile pazarlık yapılmaz, yapılması teklif dahi edilemez. Millet İttifakı ve 6'lı masanın tek amacı daha güzel bir Türkiye'dir. Aksine hareket edenlere gereken cevap verilmelidir” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

