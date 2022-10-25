Kongre süreci bugün Oğuzlar ve Dodurga İlçe Kongreleri ile başlayacak. Merkez İlçe Kongresi ise 27 Kasım’da yapılacak. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından da il kongresi gerçekleştirilecek.

Süreçle ilgili bilgi veren İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, üye listesinin 10 Ekim 2022 tarihi itibariyle askıya çıktığını hatırlattı.

“Ateşle imtihandan geçen Türkiye’yi bugün yaşadığı bunalımlardan çıkartacak yegâne siyasi güç, İYİ Parti’dir” diyen Özsaçmacı, Türkiye’nin kaderine sahip çıkan İYİ Parti’nin “kararlılık” ve “kucaklaşma” kongrelerini gerçekleştireceklerini vurguladı.

Buna göre İYİ Parti Çorum Teşkilatı’nın kongre takvimi şu şekilde açıklandı: “26 Ekim 2022 Oğuzlar İlçe Kongresi, 26 Ekim 2022 Dodurga İlçe Kongresi, 28 Ekim 2022 Boğazkale İlçe Kongresi, 28 Ekim 2022 Alaca İlçe Kongresi, 31 Ekim 2022 Mecitözü İlçe Kongresi, 31 Ekim Ortaköy İlçe Kongresi, 4 Kasım Kargı İlçe Kongresi, 5 Kasım İskilip İlçe Kongresi, 5 Kasım Bayat İlçe Kongresi, 6 Kasım Laçin İlçe Kongresi, 6 Kasım Osmancık İlçe Kongresi, 9 Kasım Uğurludağ İlçe Kongresi, 12 Kasım Sungurlu İlçe Kongresi, 27 Kasım Merkez İlçe Kongresi”

(Volkan SINAYUÇ)

