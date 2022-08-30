Mesire Kafe’de düzenlenen toplantıya İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, GİK Üyesi Burhanettin Kocamaz, Başkan Yardımcısı Behçet Saatci, Başkan Yardımcısı Mete Koca, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, bölge milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları, ilçe başkanları ve belediye ve il genel meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

““YAPILACAK OLAN İLK SEÇİMDE ZAFER İYİLER HAREKETİNİN OLACAKTIR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Çıkmış olduğumuz bu yolda Rabbim bizleri mahcup etmesin. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bu parti kurulurken çare partisi idi. Bakıyoruz ki çıkmış olduğumuz yolda mağdur olan esnafımız, çiftçimiz, memurumuz, işçimiz, emeklimiz tek çare İYİ’ler hareketini görüyor. Biz zor bir yola çıktığımızın farkındaydık. Başımıza ne geleceğini, karşımızda ki siyasi hareketin her türlü fitne ve fesadına maruz kalacağımızı hepimiz biliyorduk. Biz her zaman diyoruz işinizi Allah’a gördüreceksiniz. Niyetiniz halis olursa, amacınız bu vatana, millete hizmet etmek olursa önünüzde ki engeller tek tek kalkıyor. Genel Başkanımız yorulmadan il il, ilçe ilçe, ev ev geziyor. Bizde bir nebze olsun bu yükü hafifletmek için bugün Sungurlu’da toplandık. Buradan alacağımız kararlar, fikirler İYİ’ler hareketinin bundan sonraki ilk seçimlerde zaferle taçlandırılacaktır” dedi.

Şahiner, “Daha dün bizlere şans vermeyen anketler, şuanda yüzde 25 -26 bandında olsa da yüze 22-23 bandında gösteriyorlar. Ama biz inanıyoruz ki yüzde 30’lara 35’lere 40’ları görmek bizlere sürpriz olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Şahiner’in konuşmasının ardından Çorum İl Başkanı Özsaçmacı, “Bölgemizin durumu ile alaka gerçekleştirdiğimiz bu toplantı hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’de 20 yıl önce 25 yıl önce devlet ana ve baba idi, milletini sahip çıkıyordu. Bugün milleti yetim ve öksüz bıraktığını görüyoruz. Biz bunu düzeltmek için tek başına iktidara gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında ise İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, gündemi değerlendiren bir konuşma yaptı. (Haber Merkezi)

