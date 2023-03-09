Çorum merkez ve ilçelerden araçlarla hareket eden ve Sungurlu’da bir araya gelen İYİ Partili kadınlar, buradan topluca Ankara’ya gitti. İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Çorum heyeti, Genel Başkan Meral Akşener ve İYİ Parti üst düzey yetkilileri ile birlikte Başkent Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı’nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi. Program kapsamında kadın teşkilatları Ankara’da toplandılar ve Anıtkabir’i ziyaret ettiler. Anıtkabir'in anı defterini hazırlayan Meral Akşener, “Kadınların omuzlarında yükselen bu memleket, yeni asrında kadınları görmezden gelemez. Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

