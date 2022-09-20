Genel Başkanlığını Meral Akşener’in yaptığı İYİ Parti Çorum Teşkilatı da bir yandan saha çalışmalarına hız verirken, bir yandan da yoğun tempoda üye çalışmalarını sürdürüyor.

İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilatı, partiye üye kazandırmak amacıyla Saat Kulesi PTT binası önünde bir stand açtı. İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da standı ziyaret ederek, Merkez İlçe Teşkilatı yöneticileri ve partililer ile günün anısına bir fotoğraf çektirdi.

Saat Kulesi önünde bugün de devam edecek standa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özsaçmacı, ‘İYİ Parti her geçen büyüyor. Güneşli günlere azkaldı’ diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

