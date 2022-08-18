İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, beraberinde İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile birlikte geçtiğimiz günlerde Türk-İş İl Temsilciliğine getirilen Adil İhsan Üçtepe ve yönetimini ziyaret ederek başarılar diledi.

Türk-İş’e bağlı sendikalardan Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Yol-İş 1 Nolu Karayolları Temsilcisi Hüseyin Coşkun, Koop-İş İşyeri Temsilcisi Geylani Hayta’nın da hazır bulunduğu ziyarette, sendikanın faaliyetleri ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Üçtepe, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

