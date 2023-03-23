ROZETLERİNİ AKŞENER TAKTI!

İYİ Parti’nin 22 Mart Çarşamba günü grup toplantısına, İYİ Parti’ye katılan yeni isimler damga vurdu!

Partiye katılanlar arasında Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şenel’in yanı sıra; beş dönem Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapan Mersavi Aşireti kanaat önderi ve iş insanı Emin Yetim, 2 dönem Şanlıurfa Harran Ak Parti Belediye Başkanı olarak görev yapan Kıbrıs Gazisi ve iş insanı Mehmet Özyavuz’a da rozetlerini Akşener taktı.

GÖKHAN ZAN VE EŞİ MÜGE ZAN İYİ PARTİ’DE!

Deprem sürecinde Hatay'ın sesini duyuran eski millî futbolcu Gökhan Zan ve eşi Müge Zan’ın da partiye katılımı, İYİ Parti grup salonunda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Akşener; ‘’Gökhan’ı ben Müge’den istedim.’’ diyerek Zan çiftinin rozetlerini taktı.



TRABZONSPOR’UN ESKİ KAPTANI DA İYİ PARTİ’YE KATILANLAR ARASINDA!

Eski millî futbolcu, Türkiye Millî Futbol Takımı teknik direktörü ve Trabzonspor’un eski kaptanlarından Ünal Karaman’ın da partiye katılımı büyük ses getirdi.

Akşener Ünal Karaman’ın rozetini takmasının ardından; ‘’Spor camiasının 2 önde gelen isimleri hakkında bir şeyler söylemek isterim. Gökhan Zan evladım oldu, Ünal Karaman zaten kardeşimdi. Nasıl Müge’ye teşekkür ettiysem Pınar kardeşime de çok teşekkür ediyorum.’’ dedi. (Advertorial