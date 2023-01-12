10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş ve bazı İl ile Merkez İlçe yöneticileri yerel basınla kahvaltıda biraraya geldi.

İYİ Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda basınla biraraya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren İl Başkanı Yıldız, tüm basın mensuplarının gününü kutladığını söyledi. Zor şartlarda ve fedakarca hizmet veren, toplumun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili olan basın mensuplarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine vurgu yaparak İYİ Parti olarak basın çalışanlarının daha özgür ve bağımsız ortamda yayın yapmaları, ekonomik ve sosyal haklarına kavuşmaları için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getiren Erkan Yıldız, gazetecilerin, toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli aktörler ve haber alma özgürlüğünün teminatı da olduğunu vurguladı.

Gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu da kaydeden Yıldız, İYİ Parti olarak her zaman basın camiasının yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

“Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. Gazetecilerin, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır” diyen Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş da tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Kahvaltılı sohbet toplantısında geçtiğimiz günlerde Türkiye Değişim Partisi’nden İYİ Parti’ye katılımlar olacağı yönündeki açıklamaları da değerlendiren Erkan Yıldız bu katılımların önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği bilgisini verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

