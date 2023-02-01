1999 yılı seçimlerinde MHP’den Çorum milletvekili seçilen ve bir dönem parlamentoda görev yapan Dr. Melek Denli Karaca, İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

21. Dönem Çorum Milletvekili Melek Denli Karaca’nın İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etmesi kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu.

İYİ Parti’den Çorum Milletvekili Aday Adaylığı düşünen Abdullah Mutlu Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Bugün İYİ Parti Genel Merkezimizde Çorum eski milletvekilimiz Doktor Melek hanım ile karşılaştık ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız sayın Ayfer Yılmaz Bakanımızla adaylık sürecime ilişkin istişarede bulunduk” ifadesine yer verdi.

MHP eski milletvekili Melek Denli Karaca’nın İYİ Parti Genel Merkezinde kimlerle görüşme yaptığı merak edilirken, kafalarda “Acaba siyasete tekrar mı dönüyor?”, “İYİ Parti saflarına mı katılıyor?”, “Milletvekili aday adayı mı olacak?” şeklinde sorular oluştu.



(Haber Merkezi)

