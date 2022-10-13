Kongre süreci 26 Ekim’de Oğuzlar ve Dodurga İlçe Kongreleri ile başlayacak. Merkez İlçe Kongresi ise 27 Kasım’da gerçekleştirilecek. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından da il kongresi yapılacak.

Süreçle ilgili bilgi veren İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, üye listesinin 10 Ekim tarihi itibariyle askıya çıktığını açıkladı.

“KARARLILIK VE KUCAKLAŞMA KONGRELERİNE GİDİYORUZ”

Özsaçmacı, “Ateşle imtihandan geçen Türkiye’yi bugün yaşadığı bunalımlardan çıkartacak yegâne siyasi güç, İYİ Parti’dir” dedi.

Özsaçmacı, Türkiye’nin kaderine sahip çıkan İYİ Parti’nin “kararlılık” ve “kucaklaşma” kongrelerini gerçekleştireceklerini vurguladı.

Başkan Özsaçmacı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimiz nezdinde teveccüh bulan İYİ Partimizin 3. Olağan kongre sürecini Çorum’da başlatmış bulunuyoruz.

İnanıyorum ki, çok ağır sorunları olan Çorum’umuzun, içine düştüğü ümitsizliğin çaresini, karartılan geleceğinin aydınlığını bu kongrelerde bulacaktır.

Türkiye’nin kaderine sahip çıkan İYİ Parti’nin “kararlılık”, ve “kucaklaşma” kongreleri olacak bu şenliğimizde sizlerle bir arada olmaktan gurur duyacağımızı belirtmek istiyorum.

Ateşle imtihandan geçen Türkiye’yi bugün yaşadığı bunalımlardan çıkartacak yegâne siyasi güç, İYİ Parti’dir.

İyi Parti olarak Çorum ilimizde kongre sürecimizi Genel İdare Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince 10 Ekim 2022 tarihi itibari ile üye listelerinin askıya çıkması ile başlatmış bulunuyoruz. Öncelikle ilçe teşkilatlarımızın 25 Ekim ile 5 Aralık tarihi arasında gerçekleşecek kongrelerinin yapılarak tamamının bitirilmesi sonrasında il kongresini 24 Aralık - 29 Ocak tarihleri arasında tamamlayacağız. Büyük kurultaya Çorum olarak iktidar yürüyüşümüze destek vereceğimizi buradan duyurmak istiyorum.”

İYİ PARTİ ÇORUM TEŞKİLATLARININ KONGRE TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE:

"26 Ekim 2022 Oğuzlar İlçe Kongresi, 26 Ekim 2022 Dodurga İlçe Kongresi, 28 Ekim 2022 Boğazkale İlçe Kongresi, 28 Ekim 2022 Alaca İlçe Kongresi, 31 Ekim 2022 Mecitözü İlçe Kongresi, 31 Ekim Ortaköy İlçe Kongresi, 4 Kasım Kargı İlçe Kongresi, 5 Kasım İskilip İlçe Kongresi, 5 Kasım Bayat İlçe Kongresi, 6 Kasım Laçin İlçe Kongresi, 6 Kasım Osmancık İlçe Kongresi, 9 Kasım Uğurludağ İlçe Kongresi, 12 Kasım Sungurlu İlçe Kongresi, 27 Kasım Merkez İlçe Kongresi.

Yukarda belirtilen tarihlerde yapılması planlanan kongrelerimizin partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İYİ Parti iktidarına az kaldı…”

(Haber Merkezi)

