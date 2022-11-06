İYİ Parti’de Oğuzlar ve Dodurga İlçe kongreleri ile başlayan ve Merkez İlçe Kongresi’nin ise 27 Kasım’da yapılması planlanan kongre takvimi uyarınca Boğazkale, Alaca, Mecitözü, Ortaköy ve Kargı İlçe genel kurullarının ardından haftasonu da İskilip, Bayat ve Laçin İlçe kongreleri de sorunsuz şekilde tamamlandı.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı başta olmak üzere İl ve Merkez İlçe yöneticilerinin de katıldığı kongrelerde Bayat İlçe Başkanlığı’na Kemalettin Şahin, İskilip İlçe Başkanlığı’na Ömer Sardonat ve Laçin İlçe Başkanlığı’na ise Şahin Karakus yeniden seçildi. Yeniden göreve seçilen ilçe başkanlarını kutlayan Özsaçmacı; “Ateşle imtihandan geçen Türkiye’yi bugün yaşadığı bunalımlardan çıkartacak yegâne siyasi güç, İYİ Parti’dir” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

