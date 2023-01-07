Mevcut İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın aday olmadığı genel kurulda İl Başkanlığı’na 294 oyla Erkan Yıldız seçilirken, rakibi Muhsin Kocasaraç ise 213 oy aldı.

İl Başkanlığı için önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ile Av. Muhsin Kocarasaç’ın yarıştığı genel kurul, Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığı’na İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş’ın, üyeliklere ise Daver Eker, Sinem Sarı, Hakan Tekercioğlu ve Haydar Çiftçi’nin getirildiği genel kurula Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, DP İl Başkanı Ahmet Damar, Deva İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, TDP İl Başkanı İsmail Koparan, Saadet Partisi yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Yönetim kurulu faaliyet raporu, bütçe ve denetim kurulu raporlarının okunup aklanmasının ardından adaylar Erkan Yıldız ve Muhsin Kocasaraç kürsüye çıkarak birer konuşma yaptılar. Adayların ardından ise Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bir konuşma yaptı. Her iki adayı da yanına alan Şahiner, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. 507 delegenin oy kullandığı genel kurulda Erkan Yıldız 294 oyla il başkanlığına seçildi. Muhsin Kocasaraç ise 213 oy aldı.

Erkan Yıldız’ın başkanlığındaki Yönetim Kurulu Daver Eker, Haydar Çifçi, Bilgin Sucu, Ömer Köşkerler, Eyüp Özturan, Yavuz Uygur, Özcan Gökdere, Attila Yılmazer, İslam Çağrı Çağlayan, Birol Tonga, İsmail Erdoğan, Çağlar Yasin Şimşek, İsmail Akyol, İbrahim Kuzan, İlhan Taşkın, Süleyman Arda Afat, Meral Özeşer, Sinem Sarı, Ebru Üstün, Menekşe Fakı, Nurhayat Karakoç, İlknur Coşkuner, Refiye Mert, Hülya Erikli, Dilek Tatar, Şehnaz Karakaya, Necip Barış Yüce, Erol İnaç, Berkay Hodul, Ali Rıza Ceylaner ve Hayrettin Ayancı’dan oluştu.

Disiplin Kurulu’na Halil Tekkeşin, Lale Ülker, Enver Battal, Ayten Duyar, Laleser Ceylaner, Ayşe Köşkerler, Burcu Güler, Dursun Solak ve Ahmet Tüfekçi seçilirken, Genel Merkez Üst Kurul Delegeliğine ise Bekir Özsaçmacı, Abdulkadir Şahiner, Erkan Yıldız, Kemalettin Şahin, Hakan Tekercioğlu, Meral Özeşer ve Ayşe Odabaş seçildi.

(Taner ŞİMŞEK)