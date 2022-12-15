Erkan Yıldız, önümüzdeki günlerde yapılacak olan İYİ Parti Olağan İl Kongresi öncesi, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek, İl Başkan Adaylığını açıkladı.

Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş ile partililerin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşmasına Ekrem İmamoğlu’na yapılan haksızlığı kınayarak başlayan Yıldız, “4 yıl önce Genel Başkanımızın ataması ile Merkez İlçe Başkanı olarak göreve başladım. Partimizin tüm faaliyetlerinde bulundum. Gerektiğinde köylerimizde haksızlıklar karşısında basın açıklaması yaptım. Tüm ilçelerimizde ilçe başkanlarımızın yapmış olduğu programlarda yanlarında destek oldum. Gerektiğinde gençlik kolları başkanı gibi çalıştım. Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin azim ve gayretlerini görmekteyiz. Ben de azim ve kararlılıkla çalışacağım” dedi.

Tüm teşkilatlarla birlikte yan yana omuz omuza İYİ Parti’yi Çorum’da birinci parti yapmak için mücadeleye başladıklarını kaydeden Yıldız, “Çorum İl Başkanlığı’na adayım, sizin desteklerinizle İl Başkanı olduğumda da tüm ilçelerimizin sorunlarını biliyorum. Bu sorunların çözümü noktasında her türlü katkıyı ilçe başkanlarımıza vereceğimizi taahhüt ediyorum. Hiçbir zaman kazanırsam çalışacağım demedim. Her zaman var gücümle çalışacağım diyorum. Tüm ilçe teşkilatlarımızın da il teşkilatımızın da desteklerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİ İÇİN KARA BİR GÜN”

Öte yandan adaylık açıklaması öncesi bir açıklama yapan Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş, Türkiye’de demokrasi için kara bir gün yaşandığını belirterek, “Barışın, adaletin ve evrenselliğin arkasında olan bir siyasetçinin özgürlük ve kamu haklarından yoksun bırakılması kararı yalnızca üzüntü ve öfke uyandırmanın ötesinde temsilcisi olduğu 16 milyon İstanbulluya da götürülecek olan hizmetleri engelleme amaçlıdır” dedi.



(Taner ŞİMŞEK)